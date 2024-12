Stem Yvan Verbauwhede tot Krak van Beernem

Over enkele weken trekt Yvan Verbauwhede (68) samen met een groep vrijwilligers opnieuw richting Kenia. Al jarenlang bouwt de vzw ‘Vrienden van Ayweyo’ er onder de vleugels van de Brugse vzw Kitanda waterinfrastructuur, scholen… “Vorig jaar waren we er in december, nu gaan we in januari en februari. We vullen nu een container vol zonnepanelen, waterinfrastructuur en werkmateriaal. De vrijwilligers onderwijzen er ook de lokale bevolking, zodat die over een aantal jaar zelfbedruipend kan worden.” Yvan zet zich quasi fulltime in voor de vzw. “Dat ligt in mijn aard, ik ben altijd al geëngageerd geweest, ook vanuit mijn job in het onderwijs.”

