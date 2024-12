Stem Ylenia Thienpont tot Krak van Hooglede

Ylenia Thienpont (35) werkt al sinds haar afstuderen in de pedagogische wetenschappen bij Pleegzorg West-Vlaanderen. “Mijn job bestaat eruit om de gezinssituatie van kinderen in beeld te brengen. Ik zie in mijn job vaak schrijnende situaties maar ik haal er voldoening uit wanneer bijvoorbeeld een pleeggezin superblij is een kindje te mogen opvangen. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de vzw Eleonoor, een organisatie die ‘troostkost’ aanbiedt na het verlies van een baby, jong kindje of bij stilgeboorte. Het is een kleine hulp die erg geapprecieerd wordt op momenten van intens verdriet”, aldus Ylenia Thienpont. (EVG)

Ylenia Thienpont is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

