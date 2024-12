Stem Yentel Knockaert tot Krak van Ichtegem

Yentel Knockaert (17) uit de Moerdijkstraat in Ichtegem is mountainbiker, maar doet in de winter ook aan strandracen en cyclocross. De zesdejaarsstudent aan het VLTI in Torhout werd op 20 mei 2024 Belgisch kampioen in het mountainbike-streetracen. Yentel was aangenaam verrast toen we hem contacteerden. “Dit jaar had ik twee doelen voor ogen: het BK MTB-Streetrace en het West-Vlaams kampioenschap MTB. Dat laatste is jammer genoeg niet gelukt, door materiaalpech in de laatste ronde. Mijn regelmatigheidscriterium van het Vlaams kampioenschap MTB heb ik wel knap kunnen afronden met een 2de plaats. Leuk dat mijn prestaties niet onopgemerkt voorbij gaan!”

Yentel Knockaert is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Yentel Knockaert