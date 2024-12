Stem Xavier Dekeyster tot Krak van Deerlijk

Twintig jaar geleden nam Xavier Dekeyster (45) afscheid van zijn vaste job en startte hij een eigen onderneming op. Twee decennia later leidt hij met succes de bedrijven DX Solutions en Double Digit, die hun thuishaven hebben in het Cotton Park Business Center in Kortrijk. “Ondernemer zijn is een van de zwaarste en meest onderschatte beroepen die er zijn. Het vergt passie”, stelt Xavier, die samen met zijn echtgenote Eline Verplancke en kinderen Elias, Iris en Tristan in de Nieuwenhovestraat woont. Sociale doelen zijn hem niet vreemd. Xavier is de drijvende kracht achter de Double Digit Rally waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Xavier Dekeyster is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Xavier Dekeyster