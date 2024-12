Stem Xafia Faillie tot Krak van Middelkerke

Xafia Faillie (29), dochter van de voorzitter van Jumpers Middelkerke Jurgen Faillie, ademt net als haar vader volleybal. Als klein meisje erfde ze de liefde voor deze sport van hem en stond ze al heel vroeg op een volleybalveld, waardoor sporthal De Barloke in Leffinge al vele jaren haar tweede thuis is. De teams die ze coacht (U17-meisjes en U13-jongens) doen het helemaal niet slecht en draaien vlot mee bovenaan in de rangschikking. “Ik wil vooral dat die jongens en meisjes plezier beleven aan hun hobby”, aldus Xafia Faillie, die ook nog voltijds mama is. “Mijn enige doel is zoveel mogelijk jongens en meisjes in Middelkerke en omgeving warm te maken voor deze sport.”

Xafia Faillie is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

