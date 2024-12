Stem Wout Hemeryck tot Krak van Hooglede

Wout Hemeryck (18) woont in Gits maar dit academiejaar kun je hem vooral in Gent terugvinden waar hij voor industrieel ingenieur studeert. “De microbe voor het fietsen kreeg ik van mijn broer die twee jaar ouder is. Toen ik zeven werd sloot ik me aan bij wielerclub ‘Jonge Renners Roeselare. Op mijn 16de werd ik provinciaal kampioen bij de nieuwelingen. Dit jaar werd ik provinciaal juniorenkampioen en werd daarvoor ook bij de gemeente in de kijker gezet met de titel ‘Sportverdienste van het jaar’. Het topsportstatuut helpt om de studies en het koersen te combineren. Mijn ultieme doel is om profrenner te worden”, vertelt de sympathieke Wout Hemeryck.

Wout Hemeryck is genomineerd voor Krak van Hooglede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

