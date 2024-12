Stem Wout Godderis tot Krak van Ardooie

Wout Godderis is 19 en gaat in het dagelijkse leven voor verpleegkundige. Begin dit jaar veroverde hij niet minder dan drie West-Vlaamse titels. In zowel discuswerpen, kogelstoten als speerwerpen pakte hij met persoonlijke records provinciaal goud. En op de Belgische kampioenschappen haalde hij zilver in het discuswerpen. “Mijn trainer is Jordy Beernaert, veelvoudig nationaal kampioen in de diverse disciplines”, vertelt de atleet van Houtland Atletiekclub uit Torhout. “Trainen doe ik elke dag. Intussen ben ik eerstejaarsbelofte en begin ik te hamerslingeren. In maart neem ik op de Belgische atletiekkampioenschappen indoor deel aan het kogelstoten.”

Wout Godderis is genomineerd voor Krak van Ardooie Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

