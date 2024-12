Stem Wim Feys tot Krak van Ardooie

Ex-prof Wim Feys – op 16 december wordt hij 53 – snoof het voorbije wielerseizoen andere Nederlandse lucht. Na 23 jaar sportdirecteur bij Beveren 2000, EFC-L&R-Vulsteke en The Lead Out werd hij ploegleider bij het continentale VolkerWessels. In combinatie met zijn werk in de bijzondere jeugdzorg. Hij gaat ook volgend jaar verder bij het team. Vooraf werd hij vaak gewaarschuwd voor de mentaliteit van de Noorderburen, voor hun directe aanpak. “Weinig verschil gemerkt”, beweert de Ardooise wielerman. “Willy Van Keirsbulck en Michel Pollentier, mijn vroegere ploegbazen, zegden ook altijd waar het op stond en daar hou ik van.”

