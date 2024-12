Stem Wim Debonne tot Krak van Kortrijk

Wim Debonne (71), een gepensioneerd industrieel ingenieur, is de drijvende kracht achter vzw De Vaart. Voorheen was hij samen met zijn overleden vrouw medeoprichter van het Kortrijkse Poverello. Al 11 jaar is Wim voorzitter van deze vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor voedselhulp aan mensen en gezinnen in armoede in de Deelfabriek. “Ik wil iets goed te doen voor de maatschappij”, vertelt Wim. Hij werkt samen met 35 gemotiveerde vrijwilligers om belangeloos hulp te bieden aan de kwetsbaren in Kortrijk. Voor Wim is het van groot belang om de contacten en netwerken te onderhouden. “We zijn afhankelijk van anderen voor anderen. Omdat we het gratis willen doen, moeten we het goed doen. Het moet kunnen blijven duren.”

Wim Debonne is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

