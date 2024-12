Stem Wim Bruynooghe tot Krak van Kortrijk

Wim Bruynooghe (75) heeft waarschijnlijk de grootste collectie van Lucky Luke. “Ik ben al meer dan 20 jaar bezig met alles te verzamelen wat Lucky Luke betreft.” Vorig jaar organiseerde hij een tentoonstelling ter ere van het 100-jarige bestaan van de geestelijke vader Maurice De Bevere, beter bekend onder zijn pseudoniem Morris.

“Als tekenleraar en stripliefhebber ben ik heel erg geïnteresseerd in beeldverhaal. Een Kortrijkzaan als Morris, daar moest Kortrijk toch iets rond doen.” Wim vertaalde eveneens het album ‘Dr. Doxey’s elixer’ naar het Kortrijks dialect, onder de naam Dokteur Doxey’s zwarte flaske. “De volgende stap is een muurschildering in onze stad: een kaft van één van de albums”, zegt Wim.