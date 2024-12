Stem Willy Demeulemeester tot Krak van Kuurne

Willy Demeulemeester (69) is een onmisbare schakel in tal van lokale initiatieven. Hij zet zich in voor natuurvereniging De Vlasbek, de ouderencultuurwerking en de Mondiale Raad, en vervult bovendien de rol van voorzitter in De Drie Wijzen. We spraken Willy op een bijzondere dag: zijn verjaardag. “Voor mij was het een totale verrassing om te horen dat ik genomineerd was”, vertelt Willy. “Ik besteed dagelijks enkele uren aan het verenigingsleven, met veel plezier. Ik ben altijd heel sociaal ingesteld geweest en haal er voldoening uit om anderen gelukkig te maken.”

Willy werkte jarenlang als leraar wiskunde en informatica aan het Don Bosco-college in Kortrijk.