Stem Wesley Ngoto tot Krak van Alveringem

Dat Wesley Ngoto (22) het tot in de finale van The Voice van Vlaanderen schopte, wisten we al, maar dit jaar schitterde hij naast grote namen als Janne Desmet, Geert Van Rampelberg en Ini Massez ook in de Ketnetreeks Hawa en Adam. De reeks is later ook te zien in Duitsland. “Op de dag van de halve finale van The Voice heb ik auditie gedaan”, vertelt Wesley. “En ik was mij aan het klaarmaken voor de finale toen ik een mail kreeg met daarin het fantastische nieuws dat ik gekozen was voor de rol van Titus. Het klikte met de andere acteurs en mijn eerste acteerprestatie was een hele leuke ervaring. Volgend jaar kom ik opnieuw op tv! Meer daarover eind januari, begin februari.”

Wesley Ngoto is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Wesley Ngoto