Stem Wendy Klijn tot Krak van Ieper

Wendy Klijn (32) is afkomstig van Nederland, maar woont met haar man Patrick Bisselink en vier kinderen Joëlle, Zoë, Joena en Loeka in de Casselstraat in Vlamertinge, waar ze ook stoeterij The Golden Sky uitbaat. Op 31 augustus vertrok ze met haar paarden Whisper en Ronnie voor een sponsortocht van acht dagen van Vlamertinge via Achouffe naar haar geboortestad Alkmaar. Goed voor een afstand van 630 kilometer. Ze zamelde er 1.233 euro mee in voor Kom Op Tegen Kanker. “Iedereen vond het fantastisch en hoopt op een nieuwe editie”, zegt Wendy. “We zijn daar volop mee bezig en deze keer zouden we proberen om nog veel meer mensen te laten meegaan. Ik ben super dankbaar voor de nominatie als Krak. Heel tof!”

Wendy Klijn is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Wendy Klijn