Stem Wendy Demeyere tot Krak van Deerlijk

2024 zal een jaar zijn dat altijd zal bijblijven voor Wendy Demeyere. Haar gerenommeerde Balletschool Raymonda mocht het dertigjarige bestaan vieren en tegelijkertijd namen ze een gloednieuwe dansstudio in gebruik op de eerste verdieping van het Spiegelpark. Wendy Demeyere (51), moeder van Morgan en Goran, woont samen met haar man Lieven Duquesne in de Olekenbosstraat in de wijk Belgiek. De enthousiaste danspedagoge leidt nu samen met haar dochter Morgan de balletschool. “Onze werking heeft in de loop der jaren een hele evolutie ondergaan maar het streven naar kwaliteit is een constante gebleven. Deze nominatie draag ik op aan alle lesgevers en cursisten…”

Wendy Demeyere is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

