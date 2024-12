Stem Wendy Bakker tot Krak van Oudenburg

In hoofdberoep werkt ze als accountmanager bij Proximus, maar het is vooral haar bijberoep en inzet naast het werk waarmee Wendy Bakker (40) opzien baart. “Na het overlijden van mijn mama kende ik veel verdriet en zocht ik extra ontspanning na de werkuren. Ik maakte van mijn hobby een bijberoep en startte als dierenoppas aan huis in Oudenburg en omstreken.” Wendy kwam in contact met Elle Decap van de vrijwilligersgroep Zwerfkatjes Oudenburg. Ze spant zich dan ook in om mee geld in te zamelen om zwerfkatjes te helpen. “Ik wil er mee voor zorgen dat zwerfkatjes in onze stad het goed hebben en mee het probleem oplossen.”

Wendy Bakker is genomineerd voor Krak van Oudenburg Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

