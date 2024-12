Stem Ward Bruggeman tot Krak van Moorslede

Wie meer wil weten over het weer, kan bij Ward Bruggeman (31) terecht. ‘MeteoWard’ beschikt over een weerstation en is weerfotograaf.Sinds juni is hij tijdens de werkdagen te horen opRadio FM Gold. Hij is lid van eenlokale sterrenwacht in Ledegemen deVlaamse Verening voor Weerkunde. Op sociale media wordt er twee keer per dag een weerbericht voor West-Vlaanderen geplaatst en gewaarschuwd indien nodig. “Ik probeer de mensen duidelijk te maken dat er iets aan de hand is met onze planeet. Het is mijn bedoeling om de mensen iets bij te leren over het weer en de mogelijke gevolgen ervan.”

