Stem Victor Delbarge tot Krak van Kortemark

Op zijn koersfiets is Victor Delbarge zeker en vast een krak. Victor is 22 jaar oud en woont met zijn grootste supporters, zijn ouders Kürt Delbarge en Els Rosseel in de Koutermolenstraat. Hij volgt het 2de jaar gezondheidswetenschappen in Brugge, iets wat hij perfect weet te combineren met de koers. Momenteel rijdt hij zijn tweede seizoen bij Urbano Vulsteke Cycling Team en daar heeft hij dit seizoen na 32 wedstrijden zo’n 4.200 km op de teller. Tijdens Kortemark Koerse behaalde hij een mooie 46e plaats op 116 renners. “Het is leuk om op deze manier ook eens in de krant te kunnen komen en een mooie appreciatie voor alle Krak-genomineerden”, aldus Victor.

Victor Delbarge is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Victor Delbarge