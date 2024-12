Stem Vanessa Vandenaweele tot Krak van Moorslede

Vanessa (53) is juf van de peuters in De Bunderboog. Daarnaast is er drie keer per jaar een moment waarop de kindjes hun tutje kunnen afgeven in de bib waar Vanessa voorleest. “Als de ouders vinden dat de tijd rijp is om het tutje af te geven, kunnen ze dat in de bib doen. Ze zetten hun naam erop en hangen het aan de tutjesboom. De ouders van de kindjes die starten in school geven hun grootste rijkdom in mijn handen, hun kindjes. Ik vind het belangrijk om de ouders op hun gemak te stellen en dat de kindjes zich thuis voelen bij mij. Ik stop hier graag veel energie in om hen onder mijn vleugels te nemen en een stuk van mezelf in hen te leggen. School is mijn tweede thuis.”

Vanessa Vandenaweele is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

