Stem Vanessa Bossuyt tot Krak van Kortrijk

Vanessa Bossuyt (44) is de oprichter van de vzw Warriors Against Cancer in Marke. “Apolline, de kinderoppas van ons gezin, kreeg kanker op 17-jarige leeftijd. Dat was een schok die mijn leven geleidelijk aan op een geheel nieuw spoor bracht. Haar droom als jong meisje was om model te worden, maar ze werd al snel weer geweigerd door het modellenagentschap toen haar diagnose bekend werd. Haar droom werd mijn missie.” Wat ooit begon met het organiseren van een fotoshoot om het zelfvertrouwen van kankerpatiënten op te krikken, is vandaag uitgegroeid tot een belevingshuis waarvan kunstfotografie een onderdeel is. “Het is een veilige plek waar onze warriors even weg kunnen uit hun zorgen en kunnen genieten van verbinding.”

