Stem Tineke Vandamme tot Krak van Lichtervelde

Tineke Vandamme (17) uit de Kasteelstraat is de dochter van Christ Vandamme en Nele Benoot. Dit jaar haalde ze, op haar 17de verjaardag, haar diploma Private Pilote License Helicopter. Ze is de jongste vrouwelijke helikopterpiloot ooit in België. “Ik start binnenkort met mijn examens in het zesde middelbaar wetenschappen-wiskunde in het college in Torhout en dan lukt het even niet, maar ik ben wel veel blijven vliegen. Het liefste vlieg ik met mensen die al langer ervaring hebben, op die manier blijf ik bijleren. Ik wil zoveel mogelijk helikoptervluchten maken, zodat ik de kennis ervan niet kwijtraak. Bij elke vlucht leer je iets bij en dat reflecteer je op de volgende vlucht.” (JW)

Tineke Vandamme is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Tineke Vandamme