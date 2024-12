Stem Tibo Beernaert tot Krak van Gistel

Tibo Beernaert (23) werd door de Belgische Federatie voor Zorgkundigen bekroond tot ‘Parel van een Zorgkundige’, een erkenning voor de sector en werknemers. Tibo, die z’n middelbaar in het SIGO aflegde en daarna naar het Vesaliusinstituut in Oostende trok, werkt in wzc De Ril in Middelkerke. “Ik probeer altijd m’n collega’s te helpen: bijspringen waar en wanneer nodig, wisselen van dienst… En ik werk voor de bewoners. Alles wat ik doe, doe ik voor hen. Het zit in de kleine dingen: je werk heeft betekenis en geeft voldoening. Ik probeer ook de nodige humor aan de dag te leggen.” Sinds z’n verkiezing noemen sommigen Tibo zelfs ‘pareltje’.

Tibo Beernaert is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Tibo Beernaert