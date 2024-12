Stem Thierry Dalewyn tot Krak van Waregem

Op 15 september organiseerde ‘Hope For The Children’ voor de tweede keer ‘Wandel voor Cambodja’. Dokter Thierry Dalewyn (68) uit Waregem begon 12 jaar geleden met het project dat ondertussen al 170 kinderen hulp bood. “Dit is mijn levenswerk, ik ben daar thuis”, klinkt het. “Het doet mij dan ook enorm plezier dat ik er erkenning voor krijg. Ik ben fier op wat we aan het doen zijn. Dit is een teamwerk dat zijn vruchten afwerpt. Momenteel zijn er enkele jongens en een meisje uit Waregem daar aan de slag als vrijwilliger. Het sponsorgeld dat we binnenhalen is zeer zinvol. Het is zoals een grasveld dat we begonnen zijn. Kleine zaadjes worden groot.”

Thierry Dalewyn is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

