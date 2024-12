Stem Thibaut De Smet tot Krak van Waregem

Desselgemnaar Thibaut De Smet rijgt de nationale en internationale titels aan elkaar. Dit jaar dikte de duatleet zijn lijstje nog aan met twee gouden en een zilveren medaille op het Belgisch Kampioenschap. “Het verrast mij een beetje dat ik genomineerd ben, maar ik denk ook wel dat deze op sportief vlak wel verdiend is”, zegt de 25-jarige kampioen. “Ondertussen heb ik al twee wereldtitels, een Europese titel en vier Belgische titels achter mijn naam staan. Daar mag ik toch wel trots op zijn. Het klinkt misschien raar, maar ik heb er niet mijn beste jaar opzitten, ondanks twee gouden en een zilveren plak op het BK. Toch ben ik heel tevreden.”

Thibaut De Smet is genomineerd voor Krak van Waregem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

