Stem Thibaud Dooms tot Krak van Harelbeke

Thibaud Dooms (23) schitterde in de hoofdrol van Skunk, een aangrijpende film over de problemen in de jeugdhulp. De Stasegemnaar groeide uit tot de revelatie van de productie en werd verkozen tot Shooting Star op het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Zijn acteertalent werd gekweekt bij vzw Arte del Sueño in Harelbeke en voort verfijnd in Amsterdam. Met zijn rol wil Thibaud een stem geven aan jongeren met zware verhalen en hoopt hij op een positieve impact op de maatschappij. Hij passeerde ook de revue in De Slimste Mens Ter Wereld. “Erkenning van mijn werk betekent de wereld voor me. Ik ben ontroerd en vereerd om überhaupt in aanmerking te komen.”

Thibaud Dooms is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Thibaud Dooms