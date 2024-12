Stem Tamara Durnez tot Krak van Menen

Tamara Durnez (35) is de oprichter van ‘vzw Mijn kind heeft autisme’. “Via mijn podcast bied ik herkenning, erkenning en praktische kennis… Ik geef workshops, lezingen en schrijf nieuwsbrieven om zowel ouders als hun omgeving bewust te maken van wat het écht betekent om een kind met autisme op te voeden en hoe we samen een wereld kunnen creëren waarin ook deze kinderen kunnen floreren. Mijn missie is om rust en draagkracht te vergroten bij zorgouders én om een omgeving te creëren die begrip toont en helpt waar mogelijk. Als mama van een kindje met autisme weet ik zelf hoe belangrijk dit is. Samen kunnen we dit taboe doorbreken.”

Tamara Durnez is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

