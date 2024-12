Stem Stijn Dornseiff tot Krak van Menen

Toen de ergotherapeut Stijn Dornseiff 14 jaar geleden vertelde dat hij nooit meer zou kunnen fietsen, was de Menenaar vastbesloten om er alles aan te doen om zijn ongelijk te bewijzen. Stijn (22) is een G-wielrenner die op het EK dit jaar in Hasselt, zilver behaalde in zijn categorie, en goud en zilver tijdens de nationale spelen van Nederland op de tijdrit in zijn categorie. “En daar ben ik heel trots op,” glundert hij. “Op het provinciaal kampioenschap in Kortrijk twee weken geleden werd ik tweede. Ik ben aangesloten bij WTC De Daiseltrappers waar ik op zondag train. Ook naar mijn werk neem ik de fiets. Ik ben heel blij met mijn nominatie, dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht.”

Stijn Dornseiff is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

