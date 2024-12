Stem Stien Vandecasteele tot Krak van Gistel

Dit jaar mocht Stien Vandecasteele (34) de tiende verjaardag vieren van haar lederatelier STN.bags in de Zevekotestraat. In het dorpje Zevekote maakt ze handtassen, portefeuilles en allerlei accessoires met duurzaam leer. Na haar bacheloropleiding Mode aan de Gentse School of Arts specialiseerde ze zich in marokijnbewerking. Ze deed vervolgens stage bij bekende huizen als Annelies Timmermans en Delvaux om finaal op eigen benen te staan. “Ik gebruik enkel rest- of recuperatieleer, of overstocks. Ik ga nooit nieuw leer aankopen. Ik ben een duurzaam label. Ik werk ook met zogenaamde ‘vergeten’ stukjes leer, lapjes die ergens in een kast zijn beland.”

Stien Vandecasteele is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Stien Vandecasteele