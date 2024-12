Stem Steven Verhaeghe tot Krak van Gistel

Steven Verhaeghe (52), leerkracht aan horecaschool Ter Groene Poorte, is een bezige bij. Quasi letterlijk. “Met de Bijen-Brouwerij brouwen we verschillende bieren, waarbij lokale honing aan het gistingsproces wordt toegevoegd.” Bovendien is Steven bedenker van de educatieve bijenwandeling in Gistel, die samen met imker Daniël De Rycker – Krak van Gistel in 2021 – mooi vorm kreeg. Hij is verdelger van de bedreigende Aziatische hoornaar. Steven verzorgt in heel Vlaanderen ook kinderanimatie met de Sprookjesfabriek, maar vergeet daarbij z’n eigen dorp niet. Zo was er onder zijn impuls onlangs nog een halloweenactiviteit voor alle kinderen van het dorp.

Steven Verhaeghe is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

