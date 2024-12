Stem Steven Geselle tot Krak van Bredene

Politieman Steven Geselle (39) liep 100 km rond de Spuikom ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zijn actie maakte deel uit van de campagne ‘100 voor 100’. Steven startte met lopen nadat zijn schoonbroer aan kanker overleden was. “Mijn zus vroeg mee te doen aan de Ladies Run in Oostende als eerbetoon aan haar man. Als man meedoen aan die Ladies Run mocht, als ik het maar verkleed deed. En zo geschiedde…” Intussen heeft Steven de loopmicrobe goed te pakken. Met als voorlopig hoogtepunt zijn 100 km rond de Spuikom, die na 12 uur 1.075 euro opbracht. “Deze nominatie vind ik leuk, maar het hoofddoel blijft de strijd tegen kanker onder de aandacht houden.”

Steven Geselle is genomineerd voor Krak van Bredene

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

