Stem Steven Coene tot Krak van Spiere-Helkijn

Steven Coene (51) plaatste een massief houten bank in zijn voortuin in Spiere-Helkijn. Een initiatief om mensen aan te sporen buiten te komen en in gesprek te gaan met elkaar. “We wonen in een straat waar veel wandelaars passeren, op de bank kunnen ze even uitrusten en nieuwe mensen leren kennen”, klonk het toen.

“Dat dit initiatief gewaardeerd wordt met een Krak-nominatie is bijzonder leuk en niet verwacht”, zegt Steven. “Af en toe houden de mensen eens halt om even uit te rusten. En dat krijgt waarschijnlijk navolging. Er zijn mensen die dit initiatief smaken en zelf een bank gaan plaatsen. Daar ben ik heel blij om. Er moet meer sociaal contact zijn en hopelijk spoort het aan om meer buiten te komen.”