Stem Stefanie Faux tot Krak van Zulte

Stefanie Faux (40) is in Zulte vooral bekend als onthaalmoeder en als de drijvende kracht achter Ontbijt for Life. Met hulp van enkele ouders van kindjes die bij haar verblijven, organiseerde ze dit jaar voor de zesde keer een uitgebreid ontbijt voor het goede doel.

“Het is elk jaar volzet met 450 man deze editie zal opnieuw zo’n 6.700 euro opgebracht hebben”, zegt Stefanie.

“Het geld gaat naar VZW Amon, een instelling voor jongeren uit moeilijke thuissituaties waar ik vroeger nog gewerkt heb als opvoeder.”

“Deze nominatie doet dan ook deugd als erkenning voor de jaren inzet. Ontbijt for Life is veel werk op om poten te zetten maar ik leef er elk jaar weer naartoe.”