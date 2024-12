Stem Stefaan De Clercq tot Krak van Ingelmunster

Eind oktober nam Stefaan De Clercq (48) uit de Kweekstraat deel aan het wereldkampioenschap Ironman in Hawaï. Voor Stefaan was deze nieuwe uitdaging de kers op de taart, nadat hij al aan dertien andere Ironmans deelnam. Hij begon met 3,8 km zwemmen en daarna 180 km fietsen, gevolgd door een loopmarathon van 42 km. Stefaan deed er exact 11 uur 58 minuten 45 seconden over. Opdracht geslaagd! “Tijden of een goed klassement waren voor mij bijzaak. Ik deed inderdaad niet mee om te winnen, wél om te genieten. Ik wou absoluut een opgave vermijden en pakte alles verstandig en rustig aan. Ik ben dankbaar dat mijn gezin dit kon meemaken.”

Stefaan De Clercq is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Stefaan De Clercq