Stem Stan Dewulf tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Stan Dewulf (21) is de zoon van Paul Dewulf en Mia Vanhulle en woont in de Zonnebekestraat. Hij zit in zijn laatste jaar bachelor Bouw, maar in zijn vrije tijd zet hij zich in voor de jeugd van Langemark. Tot twee jaar geleden was hij leider bij Chiro Lange Jo, sinds de zomer van 2022 is hij voorzitter van de jeugdraad en in september dit jaar versterkte hij het bestuur van jeugdhuis De Flodder. “Ik ben daarnaast ook preses geweest van studentenclub A Gogo in Aalst, maar dat telt wellicht niet mee”, lacht Stan. “Ik vind het wel een hele eer om genomineerd te worden. Ik doe het allemaal uit passie en liefhebberij, maar het is wel tof dat de mensen dat waarderen.”

Stan Dewulf is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

