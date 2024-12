Stem Sofie Bruneel tot Krak van Lendelede

Sofie Bruneel (46) van De Kluisberg was toch wel verrast toen ze hoorde dat ze genomineerd was voor de Krak 2024. Maar ze verdient die nominatie als topsupporter van wieleridool Alec Segaert en als secretaris van de lokale Unizo. Sofie is nu de uitbater van café De Kluisberg waar het wielerhart van Lendelede klopt en de thuisbasis van de supportersclub van Alec Segaert is. “Ik leid de supportersclub niet, maar als Alec wint kunnen alle leden – dat zijn er in totaal 300 – hier een gratis pintje komen drinken. Daarnaast ben ik nog secretaris van Unizo waarmee we zopas nog 70 kerstbomen bezorgden aan Lendeleedse ondernemers.”

Sofie Bruneel is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Sofie Bruneel