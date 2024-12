Stem Sofia Speybrouck tot Krak van Jabbeke

Met jaarlijkse tentoonstellingen in de eigen woning en atelier is de 54-jarige Sofia Speybrouck een gevestigde waarde onder de vele kunstenaars die Jabbeke telt. Maar met de huidige tentoonstellingen in Mechelen en in Bologna (Little Treasures Expo) is het stilaan meer dan duidelijk dat de stijlvolle sculpturen van Sofia een universeel verhaal vertellen. De geabstraheerde sculpturen zijn vaak een weergave van Sofia’s gevoelens of gedachten. “Mijn werk is vooral een zoektocht naar emotie, een gevoel dat ik ervaar en in mijn werk wil meegeven”, aldus Sofia. “Het is leuk om te merken dat mijn werk iets betekent voor mensen.” (PA)

Sofia Speybrouck is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

