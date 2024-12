Stem Simone Storme tot Krak van De Panne

Hoewel het leven haar niet heeft gespaard, is Simone Storme (97) een toonbeeld van levenslust en wilskracht. “Na mijn huwelijk runden mijn man en ik Frituur Roger. Toen mijn man veel te vroeg stierf op zijn 45ste heb ik de frituur nog drie jaar verdergezet. In café Vivaldi was ik meter van veel lokale clubs, en ik stak graag overal een handje toe. Nog altijd trek ik graag mijn visserskledij aan om te helpen met de verkoop van onze ‘Stutte met Gernoars’ in Club 46. Ik ben nog altijd ‘Marraine’ van de carnavalsvereniging Orde van de Beren. Ook in wzc Sint-Bernardus help ik graag als er iets te doen is. Ik woon nog altijd zelfstandig, ik poets, doe de was en kook zelf!”