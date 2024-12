Stem Siegerd Craeye tot Krak van Jabbeke

Siegerd Craeye (35) en Laurence Audenaert (32) uit Snellegem namen twee jaar geleden onverwacht afscheid van hun dochtertje Estelle, slechts 15 maanden oud. Een drama voor het jonge gezin. Ter nagedachtenis aan hun dochtertje wandelde Siegerd in oktober de Vlaamse kustlijn af, zonder enige voorbereiding. Aan deze louterende tocht door het zand, koppelde hij ook een goed doel. Een inzamelactie leverde maar liefst 8.120 euro op voor het fonds Kadee van UZ Gent, een organisatie die zieke kindjes begeleidt. “Mijn broer Hannes, collega Erwin en zijn plusdochter Noore hebben de hele tocht met mij meegelopen. Deze Kraknominatie doet deugd.” (PA)

Siegerd Craeye is genomineerd voor Krak van Jabbeke

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.



