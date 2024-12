Stem Sidney Ribeiro tot Krak van Veurne

Geïnspireerd door de toewijding van zijn broers die tennisscholen oprichtten in heel Brazilië, trad Sidney Ribeiro (50) in hun voetspoor. “Ik begon als tiener al professioneel tennis te spelen en scoorde hoog op de ranglijsten in Brazilië en Portugal, ik speelde in de Duitse Bundesliga, coachte grote ATP- en WTA-spelers en gaf leiding aan tennisacademies in Brazilië en Europa. In 2011 verhuisde ik naar België om bij TC Kortemark te coachen, en tijdens weekends werkte ik in Veurne. In 2019 verhuisde ik naar Veurne om me 100 procent te focussen op ons project en toekomstige indoorcomplex. Ik wil mensen inspireren om te sporten en hun dromen na te jagen.”

Sidney Ribeiro is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

