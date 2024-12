Stem Sherina Evrard tot Krak van Kuurne

Sherina Evrard (33) waagde begin dit jaar haar kans in The Voice van Vlaanderen met het nummer Love at First Sight van Kylie Minogue. Haar muzikaal talent viel meteen op bij de jury, waardoor ze verder doorstootte in het programma. Helaas zat een overwinning er niet in, maar Sherina oefent nog dagelijks thuis en blijft werken aan haar zangcarrière. “Aan The Voice heb ik alleen maar mooie herinneringen overgehouden. Op straat word ik nog steeds herkend, dat is heel bijzonder. Door mijn deelname ben ik zelfverzekerder geworden, ik durf nu meer. Daarnaast zijn mijn Instagram- en TikTok-account, @sherina_music, waarop ik vaak nieuwe filmpjes post, gegroeid.”

Sherina Evrard is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

