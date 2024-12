Stem Serge Van Belle tot Krak van Brugge

“Een hele eer”, zegt Serge Van Belle (57), die blij is dat er met die nominatie extra aandacht is voor sporten van mensen met een beperking. Door een arbeidsongeval in oktober 2006 in de haven van Zeebrugge verloor hij zijn beide benen. In zijn rolstoel blijft hij actief. Een tatoeage op zijn rechterarm geeft blijk van zijn doorzettingsvermogen: Never give up. Inmiddels zwemt en fietst hij opnieuw. Hij nam al deel aan triatlons en liep de dodentocht in Bornem uit. Nu bereidt hij zich voor op de Iron Man. Sinds 2015 legt hij zich ook toe op darts. In november behaalde hij een dubbele wereldtitel op het WK paradarts. “In mijn rolstoel moet ik bij het werpen voortdurend mijn evenwicht zoeken, mijn buikspieren corrigeren.”

Serge Van Belle is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

