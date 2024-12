Stem Sarah Defoort tot Krak van Koekelare

Haar passie voor de natuur en jarenlange inzet hebben geleid tot een nominatie als Krak, een erkenning waar ze trots op is. “Het voelt geweldig om waardering te krijgen voor iets waar ik zo gepassioneerd over ben”, zegt Sarah (32). Als vrijwilliger bij Natuurwerkgroep De Kerkuil verzorgt ze de ledenadministratie en voert ze nestkastcontroles uit. Ook vertegenwoordigt ze de werkgroep in de Koekelaarse milieuraad en werkte ze mee aan het project rond Trage Wegen. In de toekomst staan de Nacht van de Duisternis en het boommarterproject op de planning. Via sociale media wil ze meer mensen inspireren om de natuur van West-Vlaanderen te ontdekken.

Sarah Defoort is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

