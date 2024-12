Stem Sander Leenknecht tot Krak van Zwevegem

Sander Leenknecht (28) werd in april individueel Belgisch kampioen boccia, een balsport die vergelijkbaar is met petanque, en geschikt voor sporters met een fysieke beperking. “Het is een droom om voor het nationale team uit te komen”, legt hij uit. Sander is aan zijn rolstoel gekluisterd en heeft constant assistentie nodig. Dat neemt niet weg dat de man een bezige bij is. Hij gaat in scholen spreken over zijn beperking en wordt geregeld gevraagd om initiatie en demonstraties boccia te geven. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Inter-Toegankelijk vlaanderen, sluit hij aan bij de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap in Kortrijk, en is hij ook nog eens digihelper. (DVZ)

Sander Leenknecht is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

