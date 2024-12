Stem Rosa Verstraete tot Krak van Damme

Rosa Verstraete uit Lapscheure vierde op 2 maart haar negentigste verjaardag. Op deze gezegende leeftijd runt ze nog steeds café ‘Toeristenhuis’ in de Lapscheurestraat. Rosa staat er al sinds 1970 achter de toog maar was al eerder actief in de zaak die door haar ouders in 1937 werd opgericht. Aanvankelijk hoorde er ook nog een bakkerij en een kruidenierswinkel bij de zaak. Zolang ze gezond blijft, denkt Rosa, die ongehuwd bleef, niet aan stoppen. “Zo blijf ik tussen het volk”, liet Rosa eerder al weten. Ze reageerde alvast verheugd op het nieuws dat ze genomineerd werd voor de Krak. “Dus ik zal nog eens in de krant komen? Leuk nieuws!”, klinkt het.

Rosa Verstraete is genomineerd voor Krak van Damme Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

