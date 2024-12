Stem Ronny Mabbe tot Krak van Oostrozebeke

Voor de 68-jarige technicus op rust Ronny Mabbe is bezig zijn met het Oostrozebeeks erfgoed een opdracht waar hij dagelijks mee bezig is. Ronny is de echtgenoot van Caroline Rogge, vader van twee kinderen en hij woont in de Rozenbergstraat. “Mijn interesse voor het Oostrozebeekse erfgoed en dan specifiek voor foto’s is begonnen na de vondst van een oude map vol historische foto’s over de gemeente. Intussen ben ik al jaren hobbyfotograaf bij de plaatselijke fotoclub. Die club is een beetje het beeldend archief van de gemeente samen met de werkgroep ‘Erfgoed’ waarvan ik ook lid ben. Deze nominatie voor Krak is een waardering voor ons heemkundig werk.

Ronny Mabbe is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

