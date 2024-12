Stem Roland Taillaert tot Krak van Oostende

Roland Taillaert (72) is al 50 jaar kinesist. “Ik zag hier in die periode al 7.000 mensen langskomen waarvan ik er zeker al 5.000 heb kunnen helpen”, zegt hij met enige trots. Tegen de nieuwe routes van De Lijn op Zandvoorde voerde Roland een strijd. De bussen zouden hele delen van de wijk niet meer bedienen en dat zou voor ouderen een slechte zaak zijn. Roland schreef naar De Lijn en de stad maar ving bot. Hij startte een petitie, Zandvoorde schaarde zich daar massaal achter en de stad en De Lijn kwamen terug op de beslissing. “We waren van plan door te doen, hoor. Maar dankzij 1.540 handtekeningen bleef het bustraject”, blikt hij terug. Over zijn nominatie: “Ik ben echt overdonderd en had dat niet verwacht. Ik verschiet daar echt van.”

Roland Taillaert is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

