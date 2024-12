Stem Rik Desmet tot Krak van Zonnebeke

“Waar heb ik deze nominatie aan verdiend?”, was de eerste reactie van Rik Desmet (61). Zo verwonderlijk is het niet, want je kunt in het kaasdorp praktisch geen enkele vereniging bedenken of Rik is er lid van of maakt deel uit van het bestuur. Zo is hij secretaris van de fanfare, voorzitter van de kerkfabriek, bestuurslid van het Centrumcomité en FC Passendale. Rik woont in de Passendalestraat, in het centrum van zijn geboortedorp. “Ik zou dit echt niet kunnen missen, want ik vertoef nu eenmaal heel graag onder de mensen. Ik denk dat het ingebakken zit in onze genen. We kregen het mee van onze ouders die op het dorp ook actief waren.”

Rik Desmet is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

