Stem Ricardo Naeyaert tot Krak van Zedelgem

Als voorzitter van Lions Sportclubs leidde Ricardo Naeyaert dit jaar het ledenaantal naar 660, van wie er 120 een G-sport beoefenen. Rolling Thunders Wetteren kwam er als tweede rolstoelbasketploeg bij, naast het sterke competitieteam Lions Zedelgem, en het reguliere basketbal in Torhout en Lichtervelde. Voor sporters met een beperking voorziet Lions in meer en meer G-sporten, van G-darts, G-dans en G-wielrennen tot Multimove. “We willen iedereen aan het sporten krijgen, los van fysieke, mentale of financiële problemen. Inclusief sporten staat voorop. We werken ook samen met AZ Delta voor mensen die G-sport nodig hebben om bijvoorbeeld te revalideren.” (BC)

Ricardo Naeyaert is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

