Stem Reinbert Van Acker tot Krak van Middelkerke

Reinbert Van Acker (25) uit Lombardsijde schittert op én naast de atletiekpiste. Sinds zijn zevende is hij gepassioneerd door atletiek, en dit jaar kroonde hij zich tot provinciaal kampioen korte cross in Ieper. Daarnaast won hij ook de Ostend Night Run. Als IT-consultant combineert hij werk en sport met een bewonderenswaardige vastberadenheid. “Ik ben ontzettend blij met deze nominatie. Het is een eer en het motiveert me om mijn grenzen verder te verleggen”, vertelt Reinbert enthousiast. In 2025 wil hij deelnemen aan een halve Ironman in Zweden. Naast zijn sportieve prestaties geniet hij van buitensporten, avontuurlijke reizen en het samenzijn met vrienden.

Reinbert Van Acker is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

