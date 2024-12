Stem Raoul Vermeulen tot Krak van Harelbeke

Raoul Vermeulen (86), is al ruim 70 jaar supporter van KRC Harelbeke. Hij mocht er onlangs de aftrap geven. “Het deed me wel iets om opnieuw op dat veld te staan, een verrassing net als deze nominatie. Ik heb in al die jaren nog nooit een thuismatch gemist. Toen ik 12 jaar was speelde ik bij de jeugd van KRC en kwam ik te voet van Beveren-Leie om de wedstrijden te zien. Dat was toen nog langs ‘de route, de ijzerweg’, de spoorlijn naar Gent, waar nu het nieuwe politiegebouw staat”, zegt de kranige tachtiger. Hij heeft ook nog een pak krantenknipsels over KRC. “Dat zijn allemaal souvenirs. Mooie of moeilijke periodes van KRC, ik zal nooit nalaten om te gaan kijken.”

Raoul Vermeulen is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

