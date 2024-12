Stem Pieter Voet tot Krak van Kortemark

Pieter Voet (43) is vaak te vinden langs de kant van weg, want hij gaat vaak op pad in de gemeente als Mooimaker. “Word ik daarom genomineerd als Krak?”, vraagt Pieter. “Iedereen zou dat toch moeten doen. Het is niet meer dan normaal dat ik mij daar nu en dan mee bezighou want langs de openbare weg is dagelijks heel wat vuilnis te vinden, ook al vind je in de gemeente veel vuilnisbakken. Pieter woont in de Esenstraat in Zarren en doet begeleid werk bij een slager en in de Carrefour. Daarnaast werkt hij ook bij OTiS Lichtervelde en gaat ook naar de dagbesteding in Tordale. Voorts is hij elke dinsdag te vinden in de Stoasje. Daar helpt hij met koken of knipwerk.

Pieter Voet is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

